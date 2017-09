Il buon avvio di stagione della Roma è frutto anche delle ottime prove fornite dalla difesa, che ha concesso gol soltanto nella sconfitta 1-3 contro l'Inter.. Dopo il pareggio a reti inviolate contro l'Atletico Madrid, i riflettori sono puntati sul portiere giallorosso Alisson. Intervenuto ai microfoni di TRS, l'estremo difensore brasiliano racconta di vivere "un momento speciale. Sono felice per il rendimento mio e dei miei compagni. Ora gioco con continuità, ma non ho mai dubitato delle mie qualità. Il Var? Credo possa cambiare le carte in tavola. Alcune squadre hanno perso campionati per errori arbitrali, che ora non dovrebbero più verificarsi. Potrà vincere chi ha più qualità".