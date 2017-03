"Abbiamo fatto una partita quasi perfetta in entrambi i tempi. Abbiamo avuto 18 occasioni ma purtroppo non abbiamo fatto quello di ci avevamo bisogno. La squadra ha lottato e fatto vedere che è forte, ma siamo tristi per il risultato". Alisson, portiere della Roma, ai microfoni dell'emittente televisiva del club giallorosso torna sull'eliminazione subita dal Lione in Europa League. "Abbiamo commesso troppi errori all'andata, una squadra come noi non può prendere 4 gol. Sarà una lezione per la nostra vita, una volta si vince e una si perde. Adesso rimettiamo la testa su quello che abbiamo da affrontare. Vogliamo lasciarci dietro la sconfitta e ripartire subito con il Sassuolo".