Tra le migliori sorprese di questa prima metà di stagione in casa Roma c'è sicuramente il rendimento di Alisson, oggetto misterioso lo scorso anno, che grazie alle sue parate è finito nel mirino di diversi top club europei, Liverpool, Real Madrid e Paris Saint-Germain su tutti. Di questi interessamenti ha parlato lo stesso portiere brasiliano a Sky Sport: "Fa sempre piacere sapere che grandi squadre ti cercano, ma voglio fare bene alla Roma. Ne riparliamo a giugno? Magari sì. Per ora, però, sto a Roma".



ADDIO RINVIATO? - Parole che non chiudono affatto a un possibile addio a fine stagione quando, per motivi di bilancio, i giallorossi molto probabilmente saranno costretti a cedere almeno un big: oltre a Strootman e Nainggolan, anche Alisson rischia di essere tra i sacrificati.