Il portiere giallorosso Alisson ha parlato a Roma TV prima del match di Coppa Italia contro la Sampdoria: "Partita importante e occasione buona contro un avversario difficile come la Sampdoria, è una squadra cattiva. Stiamo lavorando bene e andremo in campo per dare il meglio. Mi alleno sempre bene e voglio sempre farmi trovare pronto dal mister. Calcio in Brasile? Diverso tatticamente, ma il calcio è uguale in tutto il mondo".