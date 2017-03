Con la stagione in corso che volge al termine, sembrano sempre più delineate le strategie in casa Roma per quanto riguarda il portiere del futuro. La società giallorossa è intenzionata a puntare con forza sul brasiliano Alisson, arrivato in estate per 8 milioni di euro, con Szczesny sempre più lontano dalla riconferma e vicino al ritorno all'Arsenal per sostituire Cech.