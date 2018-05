Credo di sì“. Così ieri sera Di Francesco ha risposto alla domanda di chi gli chiedeva della permanenza di Alisson anche nella prossima stagione. Il portiere brasiliano è stato tra i principali protagonisti della Roma versione 2017/2018, spingendo la società a blindarlo per il futuro. Secondo Sky Sport, a fine stagione Monchi proporrà al numero uno della Seleçao il rinnovo di contratto fino al 2023, raddoppiando l’attuale ingaggio da un milione e mezzo netto a tre milioni e lasciando a lui il 50% dei diritti d’immagine non sportivi. Non è un caso, infatti, che in queste settimane il brasiliano si stia guardando attorno per comprare casa a Roma