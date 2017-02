Brutte notizie per la Roma che non fa in tempo a riabbracciare Alessandro Florenzi che rischia di perderlo nuovamente a lungo. L'esterno romano in questi giorni si stava allenando con la Primavera di alberto De Rossi, ma ha subito un nuovo trauma distorsivo allo stesso ginocchio operato soltanto 3 mesi e mezzo fa. Nei prossimi giorni verrà valutata l'entità dell'infortunio con un nuovo consulto a Roma con il professor Mariani.



Ecco il comunicato ufficiale:

Alessandro Florenzi nell'allenamento odierno con la Primavera ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

L'atleta nei prossimi due giorni osserverà riposo e sarà sottoposto a cure antalgiche.

L'entità del trauma verrà quantificata con esami strumentali e attraverso il consulto specialistico del Prof. Mariani nella giornata di venerdì.