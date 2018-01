Al termine della seduta di allenamento di ieri, Patrik #Schick ha accusato un fastidio: oggi saranno valutate le sue condizioni in vista di #RomaSamp di questa sera pic.twitter.com/Ftv5a6fnL1 — AS Roma (@OfficialASRoma) 28 gennaio 2018

in mattinata infatti dall'infermeria i medici hanno gelato il tecnico giallorosso Eusebiomettendoin programma all'Olimpico di Roma. L'attaccante è alle prese con unaccusato alla fine dell'ultimo allenamento.- Ecco il comunicato pubblicato dal sito ufficiale della"Al termine della seduta di allenamento di ieri, Patrik #Schick ha accusato un fastidio: oggi saranno valutate le sue condizioni in vista di #RomaSamp di questa sera"La domanda che sorge spontanea è:Due punte che si infortunano spesso, per due competizioni importanti come Serie A e Champions League. Occorre un innesto importante dal punto di vista offensivo, altrimenti la cessione di Dzeko può rivelarsi un boomerang senza pari.