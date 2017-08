L'avventura di Francesco Totti come dirigente della Roma è ufficialmente iniziata, ma probabilmente non come avrebbe voluto. Secondo quanto si apprende infatti dal sito di Sportmediaset, alcuni vandali hanno imbrattato il murale dedicato al Pupone in via Licia, coprendolo con la scritta "Totti mafia capitale". Era già avvenuto un episodio simile lo scorso giugno, con il diretto interessato che decise di intervenire e di impreziosire il disegno con la propria firma, anch'essa coperta con le bombolette spray.