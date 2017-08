Lasbatte, per l’ennesima volta, sul. La terza offerta della società giallorossa da 35 milioni di euro - come riporta Sky Sport - è stata rifiutata dal club inglese, che continua a chiedere 40 milioni di sterline (circa 44 milioni di euro) per l’esterno algerino. La distanza tra le parti, dunque,La volontà di Mahrez è chiara: vuole lasciare il Leicester per provare una nuova esperienza, ma le Foxes continuano a fare muro.- ha dichiarato ieri Mahrez a Skysports -. C'è poco che posso fare, al momento. La Roma è una grande squadra con la quale mi piacerebbe parlare, ma non lo posso fare fino a quando la sua proposta viene accettata dal Leicester. Il club sa quella che è la mia intenzione, fino a quando vestirò la maglia delle Foxes darò il meglio, ma è chiaro che c'è ancora un mese di mercato e spero succeda qualcosa”. Mahrez vuole il trasferimento, ma il Leicester continua a far muro e: senza sconto la Roma cambierà obiettivo per rinforzare l’attacco.- Sul taccuino del direttore sportivo giallorosso, subito sotto al nome di Mahrez,, esterno classe 1991 del Real Madrid. Trovano conferme le indiscrezioni provenienti dalla Spagna sull’interesse dei giallorossi per lo spagnolo, alla ricerca di una squadra che gli consenta di giocare con continuità. Secondo Sky Sport,, prodotto del settore giovanile dei Blancos. La scorsa stagione il 26enne ha totalizzato 50 partite agli ordini di Zidane, realizzando 4 gol e 14 assist. Il presidente Florentino Perez per il giocatore chiede circa 30/35 milioni di euro. La Roma ci pensa, l’alternativa a Mahrez parla spagnolo.