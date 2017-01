Il Valencia, dopo l'addio di Prandelli, sta pensando a rinforzare la rosa e, stando a quanto riportato da Sport, non è ancora tramontata l'ipotesi Zaza. L'attaccante italiano, fortemente voluto dall'ex tecnico, potrebbe arrivare comunque in Spagna insieme a quello che è il nome nuovo per l'attacco: Jesé Rodriguez, esterno in uscita dal Paris Saint-Germain, seguito anche dalla Roma.