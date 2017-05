Botas de leyenda para un capitano eterno. / Legendary boots for an eternal capitano. The great Francesco Totti! @nikefootball #Totti #nike Un post condiviso da Sergio Ramos (@sr4oficial) in data: 30 Apr 2017 alle ore 05:59 PDT

Anche, capitano e leader della difesa del Real Madrid, rende omaggio a, su Instagram. Sul proprio profilo ha ringraziato il capitano dellaper avergli spedito in regalo le scarpe dorate la Nike ha progettato in esclusiva per i suoi 25 anni in giallorosso.