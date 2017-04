Torna d'attualità il nome di Mamadou Sakho per la difesa della Roma. Secondo goal.com, in caso di addio di Kostas Manolas, i giallorossi potrebbero imbastire una trattativa con il Liverpool, ancora proprietario del cartellino dell'ex difensore del PSG, ora in prestito al Crystal Palace. Stando ai media inglesi, i Reds avrebbero però fissato una quotazione fuori mercato per il centrale: circa 35 milioni di euro.