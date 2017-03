Secondo quanto riportato da Roma Radio, sono ancora disponibili circa 500 biglietti in curva Sud centrale e 1500 tagliandi in curva Sud laterale per assistere il derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma martedì 4 aprile all'Olimpico. La Roma sarà chiamata la settimana prossima a ribaltare il 2-0 con il quale i biancocelesti si sono imposti nel match d'andata.