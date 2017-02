Gli esami strumentali saranno effettuati solamente domani ma la stagione di Alessandro Florenzi dovrebbe essere già finita. Come si legge sull'edizione online de La Repubblica, l'esterno giallorosso non avrebbe infatti riportato una semplice distorsione al ginocchio sinistro ma una nuova lesione del legamento crociato. Stando alla versione riportata dal quotidiano, l'operazione potrebbe essere in programma già per domani mattina.