C'è grande preoccupazione in casa Roma per le condizioni del centrocampista e capitano giallorosso Daniele De Rossi. Il mediano si è infortunato nel primo tempo di Olanda-Italia ed è uscito dal campo in stampelle a seguito di una forte botta rimediata nella zona lombare



DERBY A RISCHIO - Il dolore percepito, riportano i media romani, è ancora molto forte proprio nella zona lombare dove ha un profondo ed esteso ematoma. Per questo nel pomeriggio sosterrà gli esami di rito per capire l'entità dell'infortunio e stabilire se è presente o meno una lesione. In tal caso è a forte rischio il derby con la Lazio di Coppa Italia previsto per martedì sera.