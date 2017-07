La Roma ha preso Aleksandar Kolarov. Il terzino sinistro serbo, che ha già giocato nella capitale con la maglia della Lazio dal 2007 al 2010, diventerà nei prossimi giorni un nuovo giocatore giallorosso. Al Manchester City andranno 5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Kolarov era legato ai Citizens fino al 2018. Monchi, dopo aver incassato il no del Torino per Barreca, ha scelto di puntare sul nazionale serbo classe 1985. Che la trattativa fosse vicina alla fumata bianca lo si era capito dalle parole, nella notte, di Guardiola: "Kolarov è molto vicino alla Roma. Per lui è una bella opportunità tornare a giocare nella Capitale. Ha parlato con me e con il club, ci ha chiesto di andare via. Non mi piace trattenere chi non vuole restare, quindi una cessione è la soluzione migliore per tutti".