Mohamed Salah è partito, lasciando un vuoto sulla fascia destra della Roma e del 4-3-3 di Eusebio Di Francesco. E quella fascia, in particolar modo, sta a cuore al neo tecnico giallorosso: basta vedere il lavoro fatto con Domenico Berardi... E per questo motivo, per una zona così delicata di campo, Monchi è al lavoro per regalare un top player all'ex Sassuolo e a tutto il tifo romanista, un nome che possa riportare entusiasmo in un ambiente depresso. E il nome è quello di Riyad Mahrez.



PARTE L'ASSALTO - Come riporta Sky Sport, c'è stato un contatto, diretto, tra il direttore sportivo della Roma e quello del Leicester, Macia: l'offerta giallorossa è di 20 milioni di euro, la richiesta delle foxes supera i 30. Parti distanti, ma in aggiornamento costante. Con il club di Pallotta che ha già un accordo di massima con l'esterno algerino, pronto a lasciare Leicester dopo aver scritto la storia.