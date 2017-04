La Roma muove i primi passi per Oguzhan Özyakup, centrocampista turco del Besiktas già additato tra gli obiettivi di mercato del neo ds Monchi. Come riferisce il sito turco fanatik.com.tr, il club giallorosso ha presentato nei giorni scorsi un'offerta ufficiale di 12 milioni al Besiktas. La società turca ha però respinto al mittente la proposta della Roma.



Sulla questione è intervenuto anche il presidente Fikret Orman: "Attualmente siamo in corsa per il campionato e l'Europa League, abbiamo un calendario fitto di appuntamenti e ne riparleremo a fine stagione. Özyakup è un giocatore importante per noi e chi lo vuole dovrà presentare un'offerta molto alta". Il 24enne centrocampista turco, il cui contratto scade nel giugno 2018, interessa anche a molti club inglesi, su tutti Arsenal, Manchester United e West Ham.