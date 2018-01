Non solo Guangzhou Evergrande. Nelle corsa per Nainggolan c'è anche il Beijing che tuttavia finora si è mantenuto piuttosto defilato. Sul tavolo di Monchi, infatti, non sono ancora arrivate offerte formali ma solo dichiarazioni di interesse, questo a causa della luxury tax, che porterebbe le due squadre a dover pagare il belga circa 90 milioni: 50 alla Roma e 40 al governo cinese. Il club di Pechino starebbe tuttavia studiando la contromossa per superare la concorrenza del Guangzhou.