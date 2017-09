Gladiatori, nell'Arena dell'Olimpico. A lottare, a soffrire, a stringere i denti, per 90 minuti, per conquistare un punto tanto prezioso quanto sudato. La Roma ferma sullo 0-0 l'Atletico Madrid e per come è andata, per quello che ha raccontato il match, può tirare un sospiro di sollievo. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, con Nainggolan che risponde al palo di Saul (e al salvataggio di Manolas su Vietto), la squadra Di Francesco subisce veemenza ed esperienza dell'Atletico, molto più navigato a certi livelli e per lunghi tratti padrone del campo.



ALISSON DA APPLAUSI - Nel secondo tempo è un tiro al bersaglio. La Roma non c'è, fatica a superare la meta campo, Dzeko finisce nella morsa di Savic e Godin, in mezzo devono fare gli straordinari per raddoppiare sugli inserimenti dei centrocampisti, l'arma in più di Simeone. Se i giallorossi escono dal campo senza sconfitta devono ringraziare i pali e soprattutto Alisson, autore di almeno cinque parate decisive. Una prova d'applausi, quella del numero uno della nazionale brasiliana, che vale una risposta alle critiche. Che vale un pareggio che può già essere fondamentale.