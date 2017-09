In Germania ne sono certi: Dzeko vuole tornare al Wolfsburg. Secondo quanto riporta Sport Bild - scrive Leggo - l’attaccante avrebbe contattato Rebbe, il ds del Wolfsburg per capire se la sua ex squadra è disposta a riabbracciarlo la prossima estate.



Il dirigente non smentisce, anzi rilancia: «Se Edin fosse sul mercato, ci penseremmo seriamente». La possibile esplosione di Schick e il probabile divorzio tra il club tedesco e Mario Gomez potrebbero favorire il trasferimento. Dzeko al Wolfsburg ha giocato tra il 2007 e il 2011 segnando 85 gol in 142 partite.