Edin Dzeko resta nel mirino del Milan. Come scrive il Corriere dello Sport, il club rossonero sta seriamente pensando all'attaccante della Roma in vista della prossima stagione. Una possibile operazione che avrebbe il benestare del tecnico Vincenzo Montella.



Dzeko in questo senso rappresenta una valida alternativa ai nomi già circolati di Aubameyang, Morata e Keita. Il club rossonero, per arrivare al numero 9 giallorosso, è intenzionato a rinunciare a Bacca e Lapadula, ma per convincere la Roma dovrebbe mettere sul piatto almeno 35 milioni.