L'Inter riparte dalla difesa. Con Jeison Murillo ormai destinato a lasciare Milano (la Premier League è interessatissima al difensore) dopo aver capito che il club rinfrescherà il reparto dei centrali, ecco che gli spazi di manovra per intervenire diventano più ampi.



Saranno due, con ogni probabilità, i difensori che arriveranno in estate per vestire il nerazzurro. De Vrij resta l'obiettivo principale, scrive la Gazzetta dello Sport. Ma crescono da qualche giorno le quotazioni di Antonio Rüdiger. Il difensore della Roma può giocare sia centrale sia esterno e può adattarsi bene al reparto a 3. Insomma, una polivalenza che gli ha garantito una leggera preferenza sul compagno Kostas Manolas, il primo indiziato a lasciare i giallorossi per sistemare il bilancio.