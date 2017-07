Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Roma rischia di perdere il difensore classe '98 dell'Estudiantes Juan Foyth, finito nel mirino del Tottenham. Il diretto interessato ha parlato così a Radio Continental: "So dell’interessamento del Tottenham grazie ai social network. Io vorrei giocare con un club europeo e andrò in Europa se qualche squadra dovesse convincermi a farlo. Al momento, però, sono tranquillo. Ho saputo che il mio procuratore e Veron sono in viaggio per parlare proprio con i Toffees".