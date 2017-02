Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni dichiara: “Diciamo che non è stata la mia peggior settimana. Ma dobbiamo ancora ragionare partita dopo partita: la Juventus sembra non abbia intenzione di perdere, ma l’unico modo che abbiamo per sperarci è continuare a vincere. Quanto siamo distanti dai bianconeri? Negli ultimi anni faticavamo a mantenere un livello di convinzione che rispecchiasse il valore della squadra stessa, ultimamente c’è stato uno scatto in avanti in questo senso. Quindi cito le parole di un tifoso giallorosso che ho sentito stasera: ‘manca poco’. Il contratto di Spalletti? C’è tempo per fare questo tipo di scelte, lui ci ha espresso il desiderio di aspettare la fine della stagione e la conquista di un’eventuale trofeo, poi ne parleremo. Ma noi siamo tranquilli. Lo stadio? Siamo di nuovo in pieno accordo con il Comune, quindi il progetto va avanti: un progetto importante non solo per la nostra società, ma anche per l’Italia in generale.”