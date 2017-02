Parlando ai microfoni di Sky TG24 il direttore generale Mauro Baldissoni ha commentato così l'accordo per la costruzione dello stadio della Roma: "Voglio ringraziare il sindaco per essere stato qui oggi, siamo felici di vederla in perfetta salute, per chiudere un lavoro fatto in queste settimane. Il progetto precedente è figlio di una negoziazione fatta con la giunta precedente, c'è stata disponibilità a rivederlo. Siamo orgogliosi e felici di aver trovato un accordo che migliora il progetto e dà alla città la possibilità di avere un intervento importante per tutti i cittadini. Sfido la retorica: è un giorno storico non solo per la Roma, che rende più concreto il sogno di avere un'infrastruttura moderna, ma appunto anche per la città perché è un modo di collaborare con le istituzioni per migliorare la cultura degli interventi di questo tipo. Siamo felici che l'amministrazione, nonostante l'abbia ereditato in forma diversa, abbia deciso di migliorarlo".