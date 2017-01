Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni ha dichiarato prima della partita con la Sampdoria in coppa Italia: "Sul mercato non si fanno le follie, sono da irresponsabili e noi gestiamo responsabilmente la società. Se sarà possibile, miglioreremo la rosa. Il ds Massara è al lavoro. Il giocatore che cerchiamo è quello che ha detto Spalletti, già pronto e che possa essere impiegato dalla metà campo in su, efficace per il resto del campionato".