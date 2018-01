La Roma è pronta a chiudere per Edin Dzeko al Chelsea. Poi sarà caccia a un rinforzo offensivo, ma non a un suo sostituto: il club giallorosso, infatti, andrà alla ricerca di un esterno offensivo di destra, quello che in estate non è arrivato. E, proprio per questo motivo, come scrive il Corriere dello Sport, la Roma non pare essere interessata al prestito di Michy Batshuayi, proposto dai Blues nell'affare Dzeko.