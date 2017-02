La Roma ha fatto una scelta netta e chiara, blindando Moustapha Seck. Il terzino sinistro classe '96 ha ricevuto proposte dal Sassuolo prima e a fine mercato poi dall'Atalanta per un prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro, eventuale plusvalenza per la Roma avendolo preso a parametro zero dalla Lazio. Niente da fare: il club giallorosso ha rifiutato tutto. Ora, Seck è stato girato in prestito al Carpi per trovare spazio da titolare; a giugno tornerà nella Capitale.