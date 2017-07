"Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra di alto livello, sappiamo che possiamo giocare contro qualsiasi squadra e questo era l'atteggiamento giusto". Bruno Peres, terzino della Roma, ha parlato in zona mista alla fine dell'amichevole con il Paris Saint-Germain. "Abbiamo creato le opportunità ed era quello che volevamo fare. Dobbiamo lavorare ancora, non dobbiamo essere contenti di nulla perché c'è ancora tanto da fare qua. La fase difensiva? Ci stiamo lavorando ancora, abbiamo iniziato adesso a lavorare con la linea a 4. Dobbiamo farlo tutti i giorni così impariamo a fare bene, non è che puoi diventare bravo dal giorno alla notte. Non sono ancora al top della forma ma sto lavorando duramente per raggiungere il livello che voglio e perché questo sia un anno diverso per me. Voglio continuare così".