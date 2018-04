Il terzino della Roma, Bruno Peres, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sulla corsa a un posto nella prossima Champions League: "Noi dobbiamo essere pronti e non mollare nulla perché dobbiamo mantenere il posto, se da qua alla fine vinciamo tutte le partite non dobbiamo pensare agli altri ma solo a noi stessi. Siamo forti e ce la faremo, io ci credo. Non so se giocherò, io sono a disposizione. E se l'allenatore mi mette in campo sarò pronto ad affrontare la partita col Chievo nel modo giusto".