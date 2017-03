Bruno Peres, terzino della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV a pochi minuti della sfida contro la Lazio valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia: "Prima di tutto è una partita importantissima, dobbiamo vincere contro la Lazio. Poi è anche il mio compleanno quindi sarebbe un bel regalo per me. Cercheremo di vincere perché siamo in trasferta? Ci sono 180 minuti, dobbiamo interpretare bene la gara di stasera. Non sarà facile ma giochiamo per vincere. Farlo in trasferta è importantissimo. Cosa ci ha insegnato il derby d'andata? È diverso vincere contro di loro. Vincere un derby ti dà più morale, più fiducia, certamente cercheremo di vincere questa sera anche perché è un derby. Ogni derby ha il suo valore. In quello di Torino è uno, qui è diverso: è un derby più caldo ma difficile. Bellissimo da giocare. Oggi è il secondo per me e spero di mantenere la fortuna del primo".