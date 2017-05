"È un onore per me poter dire due parole su Francesco dopo aver condiviso con lui tante partite nella magica Roma". Nicolas Burdisso, difensore del Genoa, ai microfoni di Rete Sport ha detto la sua sull'addio alla Roma di Francesco Totti. "Prima di tutto gli faccio i complimenti per la carriera e per quanto trasmesso, per le giocate in campo. Poi gli faccio gli auguri per il futuro. Pensare che si possano vedere personaggi come lui in futuro, vicini allo stadio e alle famiglie, sarebbe ottimo. Un ricordo? Ne ho tanti, è difficile sceglierne uno. Abbiamo lottato per campionati e coppe. Siamo sempre stati insieme con la stessa mentalità. Una volta, in allenamento, ho fatto un fallaccio. Lui s'è arrabbiato e mi ha fatto un'entrata due volte più dura. Mi ha lasciato un bel taglio. Diciamo che qualcosa di lui la porto sempre con me anche io".