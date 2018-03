Ancora due mesi alla fine della stagione, ma la Roma guarda già al prossimo mercato. Josip Ilicic sarebbe più di un’idea per il club giallorosso. L’attaccante sloveno dell’Atalanta è finito nel mirino di Trigoria: il ds Monchi si sarebbe già messo al lavoro per cercare di portare a casa il giocatore – 10 reti in 27 presenze in campionato quest’anno – nel prossimo mercato estivo.