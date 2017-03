Emerson Palmieri è sempre più vicino alla Nazionale azzurra. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Fifa ha inviato alla Figc la documentazione necessaria per l'eleggibilità del brasiliano per l'Italia, composta dal documento rilasciato dal Comune di Pavia che ne attesta la nazionalità per "iure sanguinis" e dalla conferma della Cbf, la Federcalcio Brasiliana, della possibilità di essere regolarmente convocato da Ventura in quanto mai impiegato con la Nazionale verdeoro. L'ex Santos ha solamente nove presenze in Under 17.