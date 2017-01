Erik Lamela a Roma. No, il mercato non c'entra: il giocatore è a Trigoria, come scrive il Guardian, per curare un fastidioso problema fisico con uno dei fisioterapisti giallorossi. Queste le parole a riguardo di Pochettino, tecnico del Tottenham: "Lamela è andato a Roma per curarsi, lì ha rapporti con un suo vecchio fisioterapista. Era importante provare a cambiare qualcosa, soprattutto doveva cambiare un po' atmosfera. Ci ha chiesto il permesso e abbiamo creduto che fosse la scelta migliore. Vorrei ringraziare la Roma per avergli aperto le porte".