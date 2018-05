l’occhio di Monchi è sempre vigile e sarebbe di nuovo andato a pescare in Liga. Come riporta El Desmarque, la Roma sarebbe addirittura in pole position per Daniel Wass. Il danese classe 1989 del Celta Vigo costituisce una vera e propria occasione nel mercato estivo, dal momento che è in scadenza 2019 e i galiziani devono cederlo per non perderlo a zero. Sul duttile centrocampista offensivo c’è molto forte anche l’interesse del Valencia, ad ora il vero grande contendente dei giallorossi, favorito anche per la preferenza dello stesso Wass di continuare a giocare in Liga. La Roma però sembra essere la squadra più avanti per il calciatore, che quest’anno ha segnato 4 gol con 8 assist, mentre il Valencia ancora deve fare la sua mossa.