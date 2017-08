Marcos Evangelista Cafu, ex terzino della Roma, ha risposto ai tifosi giallorossi su Twitter, all'hashtag #askcafu: "Il difensore più forte del mondo? Come terzino dico Daniel Alves. Non c’è paragone con nessuno, è dieci passi avanti a tutti gli altri. Di centrali forti ce ne sono molti e per me Sergio Ramos è uno dei migliori. Il più compagno più forte alla Roma? Ho visto crescere Totti nella Roma, la sua evoluzione nel periodo in cui siamo stati insieme, da quando ha iniziato e poi fino al momento in cui ha smesso. Abbiamo vissuto sei anni in cui lui era uno dei giocatori più importanti della squadra. Gerson?È fortissimo, è un ragazzo che ha tanto da dare e che può diventare un elemento molto importantissimo della rosa".