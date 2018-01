Fabio Caressa, opinionista Sky Sport, commenta così la prossima cessione di Dzeko: "Non mi sento di dire che la scelta di cedere Dzeko sia sbagliata. Non si è inserito al meglio negli schemi di Di Francesco e non segna da tanto tempo. Giusto provare con Schick, lo hanno pagato tanto questa estate puntando sulle sue qualità. Se Schick fallisce è un fracasso, però la strategia della Roma ha una sua logica. Deulofeu? Non è uno che sposterebbe tanto gli equilibri. Io, fossi la Roma, vista la situazione andrei a prendere un giovane come esterno e punterei su Lazzari".