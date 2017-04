Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è iniziato in casa Roma il casting per gli allenatori che dovranno sostituire a fine anno il partente Luciano Spalletti. La proprietà giallorossa non vuole farsi trovare impreparata e ha già sondato il terreno con numerosi top manager a livello europeo.



DA MANCINI A MONTELLA - Il primo nome è quello di Roberto Mancini, libero dopo l'esperienza all'Inter e già pronto per una nuova esperienza. Nei giorni scorsi non ha chiuso la porta ad un ritorno nella capita, sponda giallorossa, e ha acconsentito, tramite i suoi agenti, ad abbassare le pretese sull'ingaggio. L'alternativa made in Italy si chiama Vincenzo Montella, ma strapparlo al Milan, se lui stesso non chiederà l'addio, sarà impossibile.



LA SORPRESA DI MONCHI - Ma l'insediamento di Monchi come nuovo direttore sportivo potrebbe rappresentare una svolta anche per il futuro della panchina giallorossa. Il sogno dell'ex ds del Siviglia sarebbe quello di riformare la coppia vincente con Unai Emery, in uscita dal Paris Saint Germain, ma anche in questo caso c'è un'alternativa, rappresentata da Jorge Sampaoli obiettivo per la panchina anche dell'Inter.