Josè Castro, presidente del Siviglia, è stato intervistato da Marca e ha colto l'occasione per bacchettare il suo attuale direttore sportivo, dato ormai per partente direzione Roma a fine stagione: "Monchi sta lavorando per il Siviglia come sempre. Questa è una questione individuale, ma prima devo pensare alla squadra e a uscire da questa crisi. Alla fine della stagione vedremo cosa succederà con lui ma adesso ci sono cose più importanti. Il Siviglia è molto più importante di Monchi, ma lo è anche di me e di tutte le altre persone di cui possiamo parlare".