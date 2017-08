Cengiz Under, esterno della Roma, si presenta in conferenza stampa: "Vengo da una lega simile a quella italiana, anche da noi si gioca forte, sia difensivamente che offensivamente. Quando c'è stata questa occasione ho accettato subito, mi abituerò a questo calcio forte col passare del tempo. Credo di non trovare problemi in futuro. Quando sono arrivato era il mio compleanno, all'aeroporto mi hanno accolto benissimo, mi è piaciuto molto. Non parlando per il momento l'italiano potrei avere qualche disagio, ma ho cominciato a fare lezioni e credo di impararlo al più presto. Il Dybala turco? Sì, le somiglianze ci sono, ma io preferisco essere Cengiz Under, con le mie qualità".