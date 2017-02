Roma-Cesena 2-1



Marcatori: 68' Dzeko (R), 73' Garritano (C), 97' Totti rig.(R)



Roma (3-4-3): Alisson; Rüdiger, Manolas, Juan Jesus (46' Nainggolan); Peres, Strootman, Paredes, Mario Rui; Perotti (21' Dzeko), Totti, El Shaarawy (82' Palmieri). All. Spalletti.



Cesena (5-3-2): Agliardi; Balzano, Perticone, Rigione, Ligi, Renzetti; Kone, Vitale, Laribi (57' Garritano); Ciano, Rodriguez (85' Panico). All. Camplone.



Arbitro: Maresca di Napoli



Ammoniti: 44' Laribi (C), 69' Garritano (C), 84' Rodriguez, 92' Manolas (R)