Il Cesena è l'ultimo ostacolo per la Roma verso la doppia semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Per l'occasione Spalletti rilancia dall'inizio Manolas, Paredes e Totti, alla quinta presenza stagionale da titolare.



Stasera si gioca anche il recupero di campionato tra Pescara e Fiorentina. Numerose assenze per Oddo (privo degli infortunati Bovo, Campagnaro e Gilardino) e Sousa, che deve fare a meno degli squalificati Astori e Bernardeschi oltre agli indisponibili Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez e Kalinic.



PROBABILI FORMAZIONI:



Pescara-Fiorentina (ore 20.45)

PESCARA (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano, Stendardo, Gyomber, Biraghi; Memushaj, Bruno, Verre; Benali, Caprari; Bahebeck. All. Oddo.

Fiorentina (4-4-1-1): Sportiello; Salcedo, Tomovic, De Maio, Maxi Olivera; Tello, Badelj, Vecini, Borja Valero; Ilicic; Babacar. All. Sousa.

Indisponibili: Campagnaro, Vitturini, Brugman, Gilardino, Bovo



Roma-Cesena (ore 21)

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Rudiger, Manolas, Juan Jesus Mario Rui; Strootman, Paredes; Bruno Peres, Totti, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti.

CESENA (3-5-2): Agliardi; Perticone, Rigione, Ligi; Setola, Garritano, Vitale, Laribi, Renzetti; Cocco, Panico. All. Camplone.

Arbitro: Maresca.