Dopo i 21 mila biglietti in fase di prelazione per gli abbonati, da circa 15 minuti è iniziata la vendita libera dei tagliandi per la sfida di ritorno col Barcellona del 10 aprile. Ma è da circa le 6 di mattina che i tifosi si sono messi in fila davanti ai diversi Roma Store della capitale posticipando l'entrata a lavoro o scuola. L'obiettivo è superare quota 60 mila spettatori.