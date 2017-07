Non arrivano buone notizie circa le condizioni del difensore classe '99 della Roma Luca Pellegrini, uscito per infortunio nel corso dell'amchevole di ieri contro lo Slovacko. Ecco quanto recita il comunicato pubblicato sul sito del club giallorosso: "Nella giornata odierna, Luca Pellegrini è stato sottoposto a controlli clinico/strumentali che hanno messo in evidenza la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il Primavera classe '99 aveva lasciato il campo per infortunio durante l'amichevole di ieri contro lo Slovacko, nell'ultimo giorno di ritiro a Pinzolo. Sarà necessario un intervento chirurgico di ricostruzione che verrà programmato a breve".