La trattativa va avanti, Roma e Chelsea sono al lavoro per trovare l'accordo per il trasferimento di Edin Dzeko. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'attaccante bosniaco ha dato il suo via libera all'operazione, resta da trovare l'intesa economica tra i due club: i blues hanno offerto 50 milioni di euro, i giallorossi ora ne chiedono dieci in più di bonus.



MANCA POCO - Il club del presidente Pallotta ha rivisto al ribasso la sua richiesta, che in un primo momento era di 15 milioni in più. C'è ottimismo tra le parti, la sensazione è che si possa arrivare alla conclusione della trattativa all'inizio della prossima settimana. E intanto gli agenti di Emerson Palmieri, inserito nella stessa operazione, sono volati a Londra per trattare direttamente con il Chelsea.