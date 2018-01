Il mercato dellasi infiamma, almeno quello in uscita con una notizia che fa tremare i tifosi:(leggi QUI l'intervista esclusiva all'agente),. Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, i Blues hanno avviato una trattativa con i giallorossi per il doppio colpo, a cifre importanti: pronta un'e attende il rilancio da Conte, ma c'è l'apertura alla cessione dell'attaccante bosniaco: a determinate condizioni e cifre,Non solo Batshuayi però, se non dovesse essere inserito il belga (che piace anche al Siviglia) nell'operazione con il Chelsea la Roma studia un'altra possibilità qualora dovesse partire Dzeko: l'idea è di chiedere il prestito dial, in un vero e proprio duello di mercato con l'Ore caldissime per il futuro di Emerson e soprattutto Dzeko: