Roma-Chievo 3-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 37' De Guzman (C), 46' El Shaarawy (R), 52' Dzeko (R), 93' Perotti rig. (R)



Roma (3-4-3): Szczesny; Rüdiger, Fazio, Vermaelen; Peres, Nainggolan, Strootman, Emerson Palmieri; Salah (82' Perotti), Dzeko (90' Iturbe), El Shaaawy. All. Spalletti.



Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Izco (41' Costa), Dainelli, Gamberini, Frey; De Guzman, Radovanovic, Rigoni; Meggiorini, Birsa (59' Bastien) , Inglese (75' Pellissier). All. Maran.



Arbitro: Calvarese di Teramo



Ammoniti: 45' Dainelli (C), 88' Rigoni (C)